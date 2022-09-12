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    Ankara'da 3 katlı atık kağıt toplama deposu alevlere teslim oldu

    Atık kağıt toplama deposunda sabah saatlerinde başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
    • 12.09.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 10:05
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    Ankara'da 3 katlı atık kağıt toplama deposu alevlere teslim oldu

    Ankara'nın Altındağ ilçesindeki atık kağıt toplama deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    3 katlı depoda sabah saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede binanın tamamını sardı.

    Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Öte yandan oluşan yoğun duman, İskitler bölgesinde de etkili oldu.

    Ekiplerin müdahalesiyle binanın girişi ve üst katlarında yangın büyümeden söndürüldü.

    Ankara da 3 katlı atık kağıt toplama deposu alevlere teslim oldu #1

    İşçilerin depoda olmadığı belirlendi

    Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı, depoda çalışan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu yaklaşık 15 işçinin, yakındaki metruk bir binada oldukları öğrenildi.

    Ankara da 3 katlı atık kağıt toplama deposu alevlere teslim oldu #2

    Ankara da 3 katlı atık kağıt toplama deposu alevlere teslim oldu #3

    Ankara da 3 katlı atık kağıt toplama deposu alevlere teslim oldu #4

    Ankara da 3 katlı atık kağıt toplama deposu alevlere teslim oldu #5


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