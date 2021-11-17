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- Ankara'da 3 kişinin taşıdığı, 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Ankara'da 3 kişinin taşıdığı, 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hapa el konuldu.
- DHA
- 17.11.2021 - 09:03
- Güncelleme : 17.11.2021 - 09:49
Ankara Keçiören'de polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri; C.Ö., N.C.Ö. ve B.M.Y.'nin Keçiören ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı aldı.
Harekete geçen ekipler; C.Ö., N.C.Ö. ve B.M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
3 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler, 3 şüpheliyi Sanatoryum Caddesi'nde suçüstü yakaladı.
7 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.