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    Ankara'da 3 kişinin taşıdığı, 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

    Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hapa el konuldu.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 09:49
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    Ankara'da 3 kişinin taşıdığı, 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

    Ankara Keçiören'de polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri; C.Ö., N.C.Ö. ve B.M.Y.'nin Keçiören ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı aldı.

    Harekete geçen ekipler; C.Ö., N.C.Ö. ve B.M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    3 KİŞİ YAKALANDI

    Ekipler, 3 şüpheliyi Sanatoryum Caddesi'nde suçüstü yakaladı.

    7 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

    Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    Ankara da 3 kişinin taşıdığı, 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi #1

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