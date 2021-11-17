Ankara'da 3 kişinin taşıdığı, 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara'da 3 kişinin taşıdığı, 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hapa el konuldu.

Ankara Keçiören'de polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri; C.Ö., N.C.Ö. ve B.M.Y.'nin Keçiören ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler; C.Ö., N.C.Ö. ve B.M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, 3 şüpheliyi Sanatoryum Caddesi'nde suçüstü yakaladı.

7 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.