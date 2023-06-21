Ankara’da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren baba için istenen ceza belli oldu 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan baba hakkında mütalaasını sunan savcı, zanlının 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan ise 33 yıldan 47 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

DHA

Geçen yıl Ankara’da yaşananlar, yürekleri sızlattı...

Onur Gezer, 17 Mayıs'ta fenalaşan 3 yaşındaki oğlu Kadir'i hastaneye getirdi ve çocuğun duvardan düştüğünü iddia etti.

Kadir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri, çocuğun muayenesi sonrası vücudundaki izlerden şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Cani baba tutuklandı

Ardından gözaltına alınan baba Gezer, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'alt soydan birini kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Onur Gezer hakkında 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanık baba Onur Gezer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık konuştu: Oğlunu aç bırakıyormuş

Duruşmaya tanık olarak gelen komşusu H.D., hayatını kaybeden Kadir hakkında bazı duyumlarının olduğunu belirtti.

3 yaşında hayatını kaybeden Kadir'in, sanık Gezer tarafından şiddet gördüğünü iddia eden H.D., “Çocuğu dövdüğünü komşular anlatıyordu. 'Bu senin üvey oğlun mu? Neden dövüyorsun?' dedim. 'Dövmüyorum abla, öyle bir şey yok' dedi. Çok kez şikayetçi olduk ancak bir şey yapmadılar. Şikayet sonrası gelen polislere Kadir yerine kızını gösteriyormuş. Küçücük oğlunu aç bırakıyormuş. Çocuğun ayağına piknik tüpü ile vurduğunu söyledi komşular. Kadir, mutsuz bir çocuktu.” dedi.

"Kızımı neden dövmedim?"

Tanığın söylediklerinden sonra savunma yapan tutuklu baba Onur Gezer, “Çocuk aç mı kalıyordu? Bunu söyleyenler evin içinde mi yaşıyor? Madem ben oğlumu dövüyordum, kızımı o zaman neden dövmedim hiç? Doğruları konuşun.” dedi.

Sanık, tanık ve avukatları dinleyen mahkeme başkanı, mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, en ağır cezayı istedi

Mütalaada savcı, sanık baba Onur Gezer'in üzerine atılı 'çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan ise 33 yıldan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapmak isteyen sanık avukatı, mahkemeden süre talep etti.

Duruşma, 14 Eylül'e ertelendi.