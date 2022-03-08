Ankara'da 352 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 352 şüpheliden 47’si tutuklandı.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.

47 TUTUKLU

Operasyonlarda gözaltına alınan 352 kişiden 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Toplam bir kilo 600 gram esrar, bir kilo 200 gram eroin, 430 gram metamfetamin ve 5 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi.



