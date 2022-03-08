Euro
15.80
0.99%
Dolar
14.49
0.82%
Altın
935.86
1.43%
Borsa
2022
1.21%
Bitcoin
567.236
2.33%
BTXN Coin
38.25
1.11%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Ankara'da 352 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

    Uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 352 şüpheliden 47’si tutuklandı.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da 352 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirleriyle mücadelesi sürüyor.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.

    47 TUTUKLU

    Operasyonlarda gözaltına alınan 352 kişiden 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Toplam bir kilo 600 gram esrar, bir kilo 200 gram eroin, 430 gram metamfetamin ve 5 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi.

    Ankara da 352 uyuşturucu şüphelisi yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Etiyopya'da 10 milyon kişi gıda yardımı bekliyor
    Dünya

    Etiyopya'da 10 milyon kişi gıda yardımı bekliyor

    Cleveland 3 maç sonra kazandı, Cedi 17 sayıyla oynadı
    Basketbol

    Cleveland 3 maç sonra kazandı, Cedi 17 sayıyla oynadı

    Btc Kazanç Şifresini Ünlü İş Kadını Aslı D. Buldu!
    Btcrobo

    Btc Kazanç Şifresini Ünlü İş Kadını Aslı D. Buldu!

    Görüş Bildir