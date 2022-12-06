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    Ankara'da 4 kişiyi yaralayan köpeğin sahibine hapis cezası talebi

    Sahibi tarafından sitede tasması çıkarılarak gezdirilen köpek, apartmandan çıkan bina sakinlerinden 4 kişiye saldırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, sahibinin 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
    • 06.12.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:41
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    Ankara'da 4 kişiyi yaralayan köpeğin sahibine hapis cezası talebi

    Köpek saldırılarının ardı arkası kesilmiyor...

    Başkent Ankara'nın Çankayı ilçesinde, geçtiğimiz mayıs ayında  'Cane Corso Italiano' cinsi köpek dehşet saçmıştı.

    Umut Batuhan Yalçın, oturduğu sitede köpeğinin tasmasını çıkararak serbest bırakmıştı.

    4 kişi saldırıya uğradı

    Bu sırada apartmandan çıkan H.Ö., eşi E.Ö., çocukları M.Ö. ve E.K. isimli kadın, cins köpeğin saldırısına uğradı.

    4 kişinin yaralandığı olayda, ihbar üzerine köpek, belediye ekiplerince uyuşturucu  iğneyle etkisiz hale getirildi.

    Ankara da 4 kişiyi yaralayan köpeğin sahibine hapis cezası talebi #1

    Tutuklanan şahıs 10 gün sonra serbest bırakıldı

    Öte yandan gözaltına alınan Umut Batuhan Yalçın da sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Ardından avukatının itirazı üzerine 10 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ankara'da 4 kişiye saldıran pitbull VİDEO

    İddianame hazırlandı

    Olayda ilgili ise yeni bir gelişme yaşandı.

    Saldırıya ilişkin soruşturma tamamlanarak, 5 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

    İddianamede; şüpheli Umut Batuhan Yalçın’ın, sokakta bulduğu 'Cane Corso Italiano' cinsi köpeği sahiplenerek evine getirdiği, hayvanın saldırgan olduğunu anlayınca da oturduğu sitenin bahçesine bıraktığı belirtildi.

    Şüphelinin ifadesinde; köpeğin saldırgan olduğunu anlayınca site bahçesine saldığını söylediği, hayvanın cinsi dikkate alındığında Yalçın’ın eyleminin 'olası kastla kasten yaralama' suçu olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

    Ankara da 4 kişiyi yaralayan köpeğin sahibine hapis cezası talebi #2

    Güvenlik müdürü ve görevliler kusurlu bulundu

    Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyada delil olarak yer aldı. Köpeğin 4 kişiye saldırdığı anlardaki güvenlik kamerası görüntülerinden, hayvanın müştekilere farklı zaman dilimlerinde saldırdığının tespit edildiği, bu nedenle güvenlik müdürü Emin K., müdür yardımcısı Yusuf Ö. ve güvenlik görevlileri Berkay D. ile Emre D’nin de gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak müştekilerin yaralanmasına neden oldukları aktarıldı.

    4 yıl hapis istemi

    Bu kapsamda şüpheli Umut Batuhan Yalçın’ın 'silahla olası kastla yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya, diğer şüphelilerin de ‘taksirle yaralanmaya neden olma’ suçundan 1,5’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

    Ankara da 4 kişiyi yaralayan köpeğin sahibine hapis cezası talebi #3

    Ankara da 4 kişiyi yaralayan köpeğin sahibine hapis cezası talebi #4

    Ankara da 4 kişiyi yaralayan köpeğin sahibine hapis cezası talebi #5


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