Ankara’da 4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü yakalandı Ankara'da 4 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü, polis ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı yerde yakalandı.

İHA Ankara'nın Polatlı ilçesinde annesiyle birlikte dolmuştan inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Bilal Ergenli, aşırı süratli olduğu belirtilen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Saklandığı yerde yakalandı Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından gün boyunca incelenen kamera kayıtları sonrası minibüs sürücüsünün Ö.T. olduğu tespit edildi. Ö.T., yapılan operasyonla saklandığı yerden yakalanarak gözaltına alındı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)