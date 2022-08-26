Ankara'da 4 yıl önce yediemin otoparkına çekilen otomobilnin hurdasıyla karşılaştı

Atakan Küçük, 2018'de kefil olduğu arkadaşından kalan borcu ve banka borcu nedeniyle yediemin otoparkına çekilen 1995 model otomobili kontrole gidince birçok parçasının söküldüğünü gördü.

Ankara'da yaşayan kaynak ustası Atakan Küçük(42), 2018'de arkadaşı Nurdan K.'nin 40 bin liralık borcu için kefil oldu. Borcunu ödemeyen Nurdan K., bir süre sonra kayıplara karıştı. Bu süreçte borcu ödemekte zorlanan Küçük, bankaya da 7 bin TL borçlandı.

Bunun üzerine Ankara 10. İcra Dairesi'nce Küçük'ün otomobiline haciz konuldu. Jandarma tarafından uygulama noktasında el koyulan otomobil, daha sonra yediemin otoparkına çekildi.

4 yıl sonra almak istediği aracından geriye hurda kaldı

DHA'nın haberine göre; 4 yıllık süreçte borcunun bir kısmını ödeyen ve tamamen kapatıp aracını almak isteyen Küçük, öncesinde otoparka gidip otomobili kontrol etmek istedi. Aracının birçok parçasının söküldüğünü ve hurdaya döndüğünü gören Küçük, polise giderek otopark hakkında şikayette bulundu. Polis, otoparkta incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.

"Gördüğümde oturup ağlayasım geldi"

Atakan Küçük, 2018'de borçları nedeniyle aracının jandarma tarafından otoparka çekildiğini belirterek, "Jandarma tutanak tuttu, ben de onlara aracımı sağlam şekilde teslim ettim. Teslim tutanaklarında da bunlar mevcut. Şimdi cüzi bir miktarda borcum kaldı ve borcumu ödeyip aracımı çıkarmak istedim. Ancak daha önce yediemin otoparkında hırsızlık olaylarının olduğunu duyunca önce gidip aracımı görmek istedim. Arabamı görünce içler acısı bir durumla karşılaştım. Aracın lastikleri, içi, yedek parçaları, beyinleri ve düğmelerinin bile söküldüğünü gördüm. O an oturup ağlayasım geldi. 'Bu araç neden böyle' diye sorduğumda, 'Bizim haberimiz yok' dediler. Söyleyecek bir şey kalmadı, bu sebeple hukuki süreci başlattım. Aracı oradan almadım çünkü o halde aracı alamam. Perşembe günü arabanın resimlerini çektim, dün tekrar gittiğim de arabaya yeni parçalar taktıklarını gördüm. Madem ki suçları yok, neden parça takıyorsunuz? Ben bu aracı yürür şekilde teslim ettim, şimdi aracın çalışma ihtimali yok" dedi.

Otopark yetkilisi: "Araç geldiğinde bu haldeydi"

Yediemin otoparkı yetkilisi İsmail Özbahar ise "Araba bize gelirken böyleydi. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Bizim otoparkımızda böyle bir şey olmaz. O şahıs araba yakalanırken arabayı bu hale getiriyor. Biz de ondan şikayetçi olduk" dedi.

"Araç öyle olsa trafiğe çıkmazdı"

Avukat Esra Nur Saraçoğlu ise otoparkın, kamu görevlisi olarak muhafaza işlemini yerine getirmekle yükümlü olduğunu aktararak, "Ancak araç yeterince muhafaza edilmediği için zarar görmüş ve ortada resmen bir hurda var. Bıraktığımız araçla alacağımız araç aynı değil. Otoparkın muhafaza görevini kötüye kullanma suçunu işlediğini söyleyebiliriz. Otopark yetkililerinin iddiası ise aracın kendilerine gelince böyle olduğu yönünde. Ancak bu araç böyle olsaydı trafiğe çıkamazdı çünkü araç seyir halindeyken durdurulup haciz işlemi uygulanıyor. Bu araç böyle olsaydı, borcu karşılamayacağı için muhtemelen muhafazası yapılmazdı. Türk Ceza Kanunu'nda bu konuyla ilgili birkaç farklı düzenleme var; birincisi, otoparkın muhafaza görevini yerine getirmemesinden ve kötüye kullanmasından kaynaklı olarak para cezası uygulanır. Onun dışında da eğer kendileri kullandıysa bu eşyaları 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulanır" diye konuştu.