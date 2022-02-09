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    Ankara'da 40 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Polis ekiplerince uyuşturucu satarken yakalanan ve çeşitli suçlardan aranan hükümlü Levent Çakır, ağabeyi Hakan Çakır ile birlikte gözaltına alınarak tutuklandı.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 12:06
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    Ankara'da 40 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmada, Levent Çakır ve ağabeyi Hakan Çakır'ın, Mamak ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlendi.

    40 YIL HAPİS CEZALI ŞAHIS UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI

    Takibe alınan 2 kardeşten Levent Çakır, ara sokakta poşet içinde uyuşturucu satarken yakalandı. Hakan Çakır da evde gözaltına alındı.

    20 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Yapılan incelemede; Levent Çakır'ın 'hırsızlık', 'birden fazla kişiyle gece vakti yağma' ve 'birden fazla kişiyle yağma' suçlarından 2013'te 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 suç kaydının olduğu belirlendi.

    2 KARDEŞ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, mahkemece tutuklandı.

    Ankara da 40 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı #1

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