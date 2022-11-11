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    Ankara’da 5 Afgan ölü bulunmuştu: Tüm sokaklar kapatıldı

    Bir evde Afgan uyruklu 5 şahıs bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Şahısların 1 hafta önce öldüğü iddia edilirken, olay yerine çıkan tüm sokakların güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldığı görüldü.
    • 11.11.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 08:56
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    Ankara’da 5 Afgan ölü bulunmuştu: Tüm sokaklar kapatıldı

    Ankara’nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi’ndeki bir evde yaşayan Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan aileleri, dün akşam polise ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine şahısların yaşadığı eve giden ekipler, 5’inin cansız bedenleriyle karşılaştı.

    Olay yerine çıkan tüm sokaklar kapatıldı

    Bıçaklanarak öldükleri belirlenen şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sabahın ilk ışıklarında olay yerine çıkan tüm sokakların polis ekipleri tarafından kapatıldığı görüldü.

    İHA’nın haberine göre sokakta güvenlik önemleri ise üst düzeyde…

    Ankara’da 5 Afgan ölü bulunmuştu: Tüm sokaklar kapatıldı #1

    Tüm boyutlarıyla soruşturuluyor

    Öte yandan feci olayla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın tüm boyutlarıyla soruşturulduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanılmıştı:

    “Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

    Ankara’da 5 Afgan ölü bulunmuştu: Tüm sokaklar kapatıldı #2

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    Ankara’da 5 Afgan ölü bulunmuştu: Tüm sokaklar kapatıldı #10


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