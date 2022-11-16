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    Ankara’da 5 Afgan’ı öldüren katil zanlısı kaçtı

    Kaldıkları evde öldürülen 5 Afgan’ın katil zanlısının, 9 Kasım'da Afganistan'a kaçtığı belirlendi. Katilin cinayetler için uyku ilacı kullandığı öğrenildi.
    • 16.11.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 14:06
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    Ankara’da 5 Afgan’ı öldüren katil zanlısı kaçtı

    Ankara’nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis; Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini buldu.

    Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

    Olayın yaşandığı evde, arbede yaşandığına dair iz bulunamadığı belirlendi.

    Özel ekip kuruldu

    5 kişinin öldürülmelerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla özel ekip kuruldu.

    Cinayet büro amirliği ve olay yeri inceleme çalışanları, cesetlerin bulunduğu evde, maktullere ait olabileceği değerlendirilen çok sayıda cep telefonu buldu.

    Telefonların kimlere ait olduğu, GSM numaraları, mesajlar ve HTS kayıtlarının belirlenmesi için siber uzmanlar görevlendirildi.

    Cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delici ve kesici alet, faillere ait parmak izi veya doku örneklerinin olup olmadığının araştırılması için laboratuvara gönderildi.

    Ankara’da 5 Afgan’ı öldüren katil zanlısı kaçtı #1

    Sosyal medya hesapları takibe alındı

    Savcılık, maktullerin tırnak arasında fail ya da faillerin DNA kalıntılarının bulunup bulunmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na talimat verdi.

    Maktullerin arasında geçmişe dair ilişkilerinin ortaya çıkarılması için banka hesap hareketleri ve sosyal medya hesapları da incelemeye alındı.

    9 Kasım’da Afganistan’a kaçtı

    Maktulleri tanıyan Afganistan uyruklu iki kişiye ulaşan savcılık, bunların beyanı doğrultusunda olaydan sonra kayıplara karışan aynı ülke vatandaşı M.O.Y. hakkında yakalama kararı çıkardı.

    İHA’nın haberine göre öldürülen 5 Afgan’ın katil zanlısı M.O.Y.'nin, 9 Kasım'da Afganistan'a kaçtığı belirlendi.

    Ankara’da 5 Afgan’ı öldüren katil zanlısı kaçtı #2

    İlaçla uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdü

    Pakistan üzerinden Afganistan’ a gittiği belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

    Katil zanlısının maktulleri ilaçla uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.


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