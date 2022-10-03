Ankara'da 5 çocuğu istismar eden üvey babaya 400 yıl hapis cezası istendi

Polatlı'da bir şahsın 5 çocuğa istismarı, üvey çocuğunun şikayeti üzerine gün yüzüne çıktı. Farklı suçlamalardan yargılanan şahsa 400 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 5 çocuğa, 10 yıl boyunca istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

Üvey babasının istismarını çocukluğundan beri saklayan mağdur H.D.'nin, 2010 yılında yaptığı şikayet üzerine gerçekler ortaya çıktı.

H.D., anne ve babasının ayrıldığını, annesinin işe giderken kendisine bakması için A.P.'ye bıraktığını, A.P. ile birlikte yaşayan Y.K.'nin istismarının bu dönemde başladığını söyledi.

5 çocuğu istismar etti

H.D., daha sonra annesinin sanıkla evlendiğini ve Polatlı ilçesindeki köye taşındıklarını, tehdit ve şantajla istismarını sürdüren A.P.'nin yazın evlerine gelen 2 yeğeni ile komşuları olan 2 çocuğa da 10 yıl boyunca istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

"Kimseye söyleme zamanla alışırsın"

Sanığın, annesi ile resmi nikahla, A.P. ile dini nikahla evli olduğunu söyleyen H.D., A.P.’nin de olup biten her şeyden haberi olduğunu ve kendisine, "Kimseye söyleme, zamanla alışırsın." dediğini ileri sürdü.

Şikayet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.K. tutuklanırken, A.P. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O anları kaydettiği ortaya çıktı

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD’lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı.

400 yıla kadar hapis suçu istemi var

Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Y.K. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit’ gibi suçlardan 400 yıla kadar; bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla da A.P. hakkında 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şüpheli suçları kabul etmedi

DHA'nın haberine göre, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Y.K., suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma ertelendi

Tutuksuz sanık A.P. de hiçbir şeyden haberi olmadığını ileri sürerek, suçsuz olduğunu söyledi. Duruşma, ertelendi.