Ankara'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüye tahliye Evinin önünde otomobilden inip yola çıkan 5 yaşındaki kız çocuğuna servis minibüsü çarptı. Kız çocuğu hayatını kaybetti, minibüsün sürücüsü de tutuklandı. Ancak ikinci derece kusurlu bulunan sürücü hakkında 15 gün içinde iddianame düzenlendi ve tahliye kararı çıktı. Aile, bu karara tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

5 yaşındaki Zeynep Ela’ya servis minibüsü çarptı, çocuklarını kaybeden aile çıkan mahkeme kararıyla bir kez daha yıkıldı…

Korkunç kaza, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi 3771'inci Cadde’de 21 Temmuz günü oldu.

Cennet Bülbül, otomobiliyle evinin önünde yol kenarında duruyordu.

Zeynep öldü, sürücü tutuklandı

Bu sırada otomobilden inip yola çıkan Zeynep Ela'ya, İsmail A. yönetimindeki 06 C 5812 plakalı servis minibüsü çarptı.

Zeynep Ela, kaza yerinde kaybetti.

Kazanın ardından tutuklanan sürücü İsmail A. hakkında 2 hafta içinde 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenip, dava açıldı.

İlk duruşma

Dava dosyasında polisin kaza raporu da yer aldı.

Raporda minibüsün hızının takometreye göre 70 kilometre olduğu, İsmail A.'nın 'hız sınırını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak' kuralını ihlal ettiği için ikinci derece kusurlu olduğu belirtildi.

Tutuklu sürücü İsmail A., adli tatil olması nedeniyle nöbetçi 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.

"Çocuğa nasıl çarptığımı görmedim"

İsmail A. savunmasında hızının yaklaşık 30-35 kilometre olduğunu ileri sürerek, “Her zaman geçtiğim kontrolsüz kavşak var. 2'nci vitese düşerek, kavşağı kontrollü bir şekilde geçtim. Daha sonra bir kadının çığlık sesini duydum. Çocuğa nasıl çarptığımı görmedim, bilmiyorum. Kazada kusurum yoktur, beraatimi istiyorum.” dedi.

Tahliye kararı

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşma tutanağında sanığın tahliye gerekçesi, “Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, duruşmada alınan mağdur ve müşteki beyanları, sanığın delilleri karartma veya değiştirme şüphesinin kalmamış olması, mağdur ve müştekinin şikayetlerinin olmaması” şeklinde yer aldı.

Aile, tepki gösterdi

Kızının ölümünden 15 gün sonra iddianame hazırlanıp, sanığın tahliye edilmesine ve şikayetçi olmalarına rağmen, tutanağa şikayetçi olmadıklarının yazılmasına tepki gösteren acılı anne Cennet Bülbül, şöyle konuştu:

Ben daha acımı yaşayamamışken bunlarla karşılaşmak, böyle şeylerle muhatap olmak bir anne için ne kadar acı. Daha asfaltta kanı kurumadan, daha ben o yoldan geçerken gözlerimi bile açık tutamadan, yola bakmaya tahammül bile edemeden alelacele insanlara böyle yargılamalar yapılması, bir şeylerin apar topar çözülmeye çalışılmasını anlamıyorum. 5 yaşında bir kız çocuğu; dünya tatlısı, dünya masumu.

"Şimdi mezar taşı beğeniyorum"

Ben çocuğuma oyuncak beğenecekken, elbiseler beğenecekken şimdi mezar taşı beğeniyorum, 'acaba hangisi olur, hangisinde rahat eder' diye. Gözlerimi kapattığım anda o olay gözümün önünden geçiyor. O otobüs, o otobüsün sesi, durmayışı, çocuğum için hiçbir çaba göstermeyişi, aniden altına alışı. Bunların hiçbiri gözümün önünden gitmiyor. Yaşadığım travmayı nasıl açıklayabilirim, nasıl çözebilirim bilmiyorum. Sadece hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Çünkü bir tane daha evladım var.

"Ben bu dünyada da adalet istiyorum"

Kazayı da anlatan Cennet Bülbül, şöyle devam etti:

Araçtan inip evimize geçmeye çalışırken, otobüs o kadar hızlı geldi ki, ben çocuklarıma ‘yavrum otobüsler çok hızlı geçiyor, size çarparlar’ dememe kalmadı, saniyeler sonra çocuğumu altına aldı götürdü ve ben çocuğumu otobüsün altında gördüm. Kafasını çarptığını gördüm. Otobüsün benim çığlığıma durduğunu biliyorum. Etraftan insanlar geldi benim bağırmama, çığlığıma. Ben çocuğuma dokunamadım bile. Sadece bağırdım. Dedim ki daha çok bağırırsam daha çok insan gelir bana yardım edebilir, yavrumu kurtarabilir diye. Bu kadar kolay mı? Bu kadar basit mi? Biliyorum ilahi adalet var; ama ben bu dünyada da adalet istiyorum.

"Anne babanın hiçbir şekilde ifadeleri alınmamıştır"

Ailenin Avukatı Necati Genç de şunları söyledi: