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    Ankara’da 500 yıllık 2 tablo ele geçirildi

    Tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda eser, silah ve materyal ele geçirildi. Aralarında 2 adet 500 yıllık tablonun da bulunduğu eserler, müzeye teslim edildi.
    • 25.04.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 17:24
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    Ankara’da 500 yıllık 2 tablo ele geçirildi

    Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde H.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

    500 yıllık 2 tablo

    Operasyon sırasında yapılan aramalarda, yaklaşık 500 yıllık olan 2 adet tablo, değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin dolarlık 2 adet İbranice el yazması, 2 adet eski döneme ait kama, 1 adet el dedektörü, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

    Tarihi eserler müzeye gönderildi

    İHA’da yer alan habere göre, ele geçirilen tarihi eserler değerlendirmek üzere Ankara Etnografya Müzesi’ne teslim edildi ve H.Y. hakkında işlem başlatıldı.

    Ankara’da 500 yıllık 2 tablo ele geçirildi #1


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