İHA
Ankara'nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında Suriyeli sığınmacıların yaşadığı dairede elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevlerin sardığı dairede bulunanlar dışarı çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerince daireden çıkarılan yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
6 aylık bebek can verdi
Yaralıların içinde bulunan 6 aylık bir bebeğin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yangında 2'si ağır toplam 5 kişi yaralanırken itfaiye ekiplerince söndürülülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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