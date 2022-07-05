1 ihraç danıştay teknik hakimi, 2 emniyet mahrem imamı, 1 ihraç kıdemli binbaşı, 1 ihraç komiser ve 1 ihraç başpolis olmak üzere 6 FETÖ firarisi yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Ankara’da, FETÖ firarisi 6 örgüt üyesinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlü tarafından kurulan özel ekip tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Yakalananlar

DHA’nın haberine göre; Ankara'nın farklın ilçelerinde kayıtsız adreslerde saklanan 1 ihraç danıştay teknik hakimi, 2 emniyet mahrem imamı, 1 ihraç kıdemli binbaşı, 1 ihraç komiser ve 1 ihraç başpolis olmak üzere aranma kaydı bulunan 6 firari yakalandı.

Ankara'da, 6 FETÖ firarisi yakalandı VİDEO

Kayıtsız adreslerde saklandılar

6 yıldır firari olan kod adı Mustafa olan Emniyet Mahrem İmamı M.D., Yenimahalle ilçesinde saklandığı kayıtsız adresinde ele geçirildi.

Yakalanan ikinici Emniyet Mahrem İmamı M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edildiği, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla ele geçirilen 6 firari örgüt üyesi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.