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    Ankara'da, 6 FETÖ firarisi yakalandı

    1 ihraç danıştay teknik hakimi, 2 emniyet mahrem imamı, 1 ihraç kıdemli binbaşı, 1 ihraç komiser ve 1 ihraç başpolis olmak üzere 6 FETÖ firarisi yakalandı.
    • 05.07.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 09:03
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    Ankara'da, 6 FETÖ firarisi yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Ankara’da, FETÖ firarisi 6 örgüt üyesinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlü tarafından kurulan özel ekip tarafından operasyon gerçekleştirildi.

    Yakalananlar

    DHA’nın haberine göre; Ankara'nın farklın ilçelerinde kayıtsız adreslerde saklanan 1 ihraç danıştay teknik hakimi, 2 emniyet mahrem imamı, 1 ihraç kıdemli binbaşı, 1 ihraç komiser ve 1 ihraç başpolis olmak üzere aranma kaydı bulunan 6 firari yakalandı.

    Ankara'da, 6 FETÖ firarisi yakalandı VİDEO

    Kayıtsız adreslerde saklandılar

    6 yıldır firari olan kod adı Mustafa olan Emniyet Mahrem İmamı M.D., Yenimahalle ilçesinde saklandığı kayıtsız adresinde ele geçirildi.

    Yakalanan ikinici Emniyet Mahrem İmamı M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edildiği, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla ele geçirilen 6 firari örgüt üyesi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

    Ankara da, 6 FETÖ firarisi yakalandı #1

    Ankara da, 6 FETÖ firarisi yakalandı #2

    Ankara da, 6 FETÖ firarisi yakalandı #3


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