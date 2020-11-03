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Ankara'da 6.6 ton etil alkol ile kaçak kolonya ele geçirildi

Ankara'da 6.6 ton etil alkol ile kaçak kolonya ele geçirildi

Polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 6.6 ton etil alkol ve 13 bin litre kaçak kolonya ele geçirildi. Depo sahibi gözaltına alındı.