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    Ankara'da 6.6 ton etil alkol ile kaçak kolonya ele geçirildi

    Polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 6.6 ton etil alkol ve 13 bin litre kaçak kolonya ele geçirildi. Depo sahibi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 11:22
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    Ankara'da 6.6 ton etil alkol ile kaçak kolonya ele geçirildi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki depoda, kaçak ürünlerin saklandığını belirledi.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, depoya operasyon düzenledi.

    6.6 TON ETİL ALKOL, KOLONYA, DEZENFEKTAN…

    Operasyonda, 6.6 ton etil alkol, 13 bin litre kaçak kolonya ve 717 sahte el dezenfektanı ele geçirildi.

    Gözaltına alınan depo sahibi hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

    Ankara da 6.6 ton etil alkol ile kaçak kolonya ele geçirildi #1

    Ankara da 6.6 ton etil alkol ile kaçak kolonya ele geçirildi #2

    Ankara da 6.6 ton etil alkol ile kaçak kolonya ele geçirildi #3

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