Ankara’da 8 çakarlı araç konvoya katıldı, cezayı yedi

Otomobillerine çakar takarak düğün konvoyuna katılan ve trafiği tehlikeye sokan 8 otomobil sürücüsüne para cezası kesildi.

Ankara’da 23 Temmuz günü düğüne gitmek için oluşturulan konvoy, şehir merkezinden Kuzey Çevre Yolu'na çıktı.

Aralarında çakarlı otomobillerin de bulunduğu konvoy, trafiği tehlikeye soktu.

8 otomobile para cezası kesildi

Tüm şeritleri kapatarak trafiği yavaşlatan ve diğer sürücülere yol vermeyen konvoy yüzünden zor duruma düşen sürücüler, o anları telefon kameraları ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

DHA’nın haberine göre paylaşımlar üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoya katılan 8 otomobile idari para cezası uyguladı.

Düğün konvoyuna 'çakarlı' otomobille katılan 8 şoföre para cezası uygulandı VİDEO

Emniyetten açıklama

Emniyetten yapılan açıklamada, “23 Temmuz günü Kuzey Çevre Yolu Bağlum-Pursaklar istikametinde düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 8 araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.” denildi.

Cezası 1.823 TL

2918 sayılı kanununun 26’ncı ve trafik yönetmeliğinin 60’ncı maddesine göre, çakar lamba takma ve kullanma cezası 2022 yılında 1.823 TL olarak belirlenmiş durumda…

Cezanın 15 gün içinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirim uygulanıyor.