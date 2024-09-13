Ankara'da 8 ton sağlıksız gıda ele geçirildi Ankara'da hijyen kurallarına uygun olmadan ve halk sağlığını tehdit edecek şekilde süt ürünleri üretimi yapan iş yerinde toplam 8 ton 300 kilogram gıda ürünü ele geçirilirken, işletmeye 131 bin lira ceza kesilerek mühürlendi.

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DHA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hijyen standartlarına uymayan ve halk sağlığını tehlikeye atan süt ürünleri üretimi yapan bir iş yerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

ETİKET VE AMBALAJLARI EKSİK, LİSANSSIZ ÜRÜNLER

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde, M.C.E.'ye ait işletmede gıda güvenliği ve hijyen şartlarına uygun olmayan koşullarda süt ve süt ürünleri üretildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, ürünlerin etiket ve ambalajlarının eksik olduğu, ayrıca işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli izin ve lisansları almadığı ortaya çıktı.

8 TONDAN FAZLA BOZUK GIDA ELE GEÇİRİLDİ, 131 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İşletmede yapılan aramada, toplam 8.300 kilogram gıda ürünü ele geçirildi. Bu ürünler arasında 3.000 kilogram bozuk peynir, 2.000 litre süt, 1.000 kilogram bitkisel yağ, 150 kilogram ceviz, 100 kilogram yoğurt, 400 kilogram çeçil peynir, 150 kilogram çörek otlu tulum peynir, 1.200 kilogram süzme yoğurt, 300 kilogram süt tozu ve nişasta bulunuyor. İlçe Tarım Müdürlüğü, işletmeye 131.000 lira idari para cezası keserken, iş yeri de mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)