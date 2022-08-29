Ankara'da 9 yaşındaki Emirhan, maganda kurşununun hedefi oldu

Mamak'a bağlı Kıbrıs Köyü'nde gerçekleştirilen bir düğünde ateşlenen silah, 9 yaşındaki Emirhan’ın yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Kıbrıs Köyü'nde maganda kurşunu, bir can daha aldı.

Küçük Kayaş Mahallesinde oturan Baytemir ailesi, bir akrabalarının düğününe katıldı.

Düğünün ilerleyen saatlerinde, kutlama için silahlar ateşlenmeye başlandı. Ancak O.T.’nin silahından çıkan bir kurşun 9 yaşındaki Emirhan Baytemir’in başına isabet etti.

Emirhan öldü

Küçük Emirhan, hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Bir maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 9 yaşındaki Emirhan’ın cenazesinin bugün öğlen namazının ardından Ortaköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.





Şüpheli tutuklandı

Emirhan’ın canına mal olan kurşunu ateşleyen O.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapıldı

İHA'nın haberine göre; jandarma tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada O.T.’nin silahının ruhsatsız olduğu açıklanarak şu ifadelere yer verildi:

"Ankara İl Jandarma Komutanlığı Mamak İlçesi Kıbrısköy Mahallesinde 27 Ağustos 2022 tarihinde düğün alanında O.T. isimli şahıs ruhsatsız tabancası ile havaya ateş ederek E.B. isimli çocuğun ağır yaralanmasına sebep olmuştur.

E.B. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Şüpheli O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı C.İ.K. teslim edilmiştir."