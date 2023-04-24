Ankara’da 91 yaşındaki kadın, hasta bakıcısı ve oğlu tarafından darbedildi

İHA

Hastaya yönelik şiddetin yeni adresi Ankara.

91 yaşındaki yatalak hasta olan Münevver G., 77 yaşındaki bakıcısı C.C. ve oğlu S.C tarafından darbedildi.

Çeşitli işkencelere maruz kalan yaşlı kadının torunları, durumu fark etti.

Bunun üzerine babaannelerinin vücudundaki izleri görür görmez hastaneye gittiklerini söyleyen Derya Yılmaz bakıcılardan şikayetçi oldu.

Yılmaz, savcılıkta bakıcıların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını söyledi.

İki ay önce yaşanan olayın ardından yoğun bakımda tedavi gören yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Yılmaz yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

Babaannem 21 ocaktan önce bir ameliyat olmuştu. Bu ameliyat sırasında ayağının çok kötü olduğunu söylemişti. Ayağım ağrıyor demişti bize ama onların yanında bir şey demiyordu korktuğu için. Daha sonra kız kardeşim ve ben dedik ki bir gidelim bakalım ayağı nasıl oldu diye. Babaannemin evine 21 ocakta gittiğimizde evde salonda yattığını gördük ve babaannem bize düştüğünü söyledi. Onlardan korktuğu için o düştüm lafını konuştu. Biz sonra baktık ki böbreğin olduğu taraf ve ayaklarına vurulmuş bir vaziyette bulduk babaannemi. Her tarafı morarmıştı. Daha sonra yaptıkları yemeği üzerine döktüğünü söyledi.



Ardından babaannem yere düştükten sonra hasta bakıcısının oğlu babaanneme tekme tokat girişiyor. Ardından babaannemi aldık ve İbni Sina hastanesine getirdik. O sıra da tabii ki polisleri arıyoruz. Babaannem bu süreçte tabii ki hastanede kalıyor. Bu sırada babaannemi döven hasta bakıcıları nöbetçi savcılığa gidiyor ve ifadeleri alınıyor. Ardından hasta bakıcılar serbest bırakılıyor. Babaannem iki ay sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılıyor.