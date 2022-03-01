Ankara’da, 970 metreden öldüren yorgun mermiye 16 yıl 8 ay hapis

Bulduğu tabancayı terastan ateşleyip 970 metreden Erdem Şeker’in ölmesine neden olan Şahan Ak, olası kastla adam öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, geçen yıl 28 Mayıs'ta, Şahan Ak isimli şahıs evinin yanındaki gecekonduda bulduğu tabancayı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için terastan rastgele ateşledi.

Kurşunlardan biri 970 metre uzaklıktaki oto tamirhanesinde aracının lastik değişimi için bulunan Erdem Şeker'e (34) isabet etti. Şeker’in vurma anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Şeker, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kriminal laboratuvarda yapılan incelemede Erdem Şeker'in vücudundan çıkan kurşunun Şahan Ak'ın bulduğu tabancadan atıldığı saptandı.

Gözaltına alınan Şahan Ak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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“KURUSIKI ZANNEDİYORDUM”

Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Şahan Ak, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada avukatlar da hazır bulundu.

Sanık Ak, "Ben silahı buldum. Kurusıkı zannediyordum. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için havaya ateş ettim. Suçsuzum." dedi.

Mahkeme heyeti Şahan Ak'a 'olası kastla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.