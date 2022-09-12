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    Ankara'da ablasını kıskanan genç pompalı tüfekle ev bastı

    Altındağ'da ablasının erkek arkadaşıyla yaşadığını öğrenen S.A., pompalı tüfekle ikilinin evini bastı. Ablasını ve erkek arkadaşını yaralayan genç olay yerinden kaçtı.
    • 12.09.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 14:47
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    Ankara'da ablasını kıskanan genç pompalı tüfekle ev bastı

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde ablasını kıskanan genç dehşet saçtı.

    İddialara göre, S.A., ablası G.S.'nin erkek arkadaşı E.K. ile olan ilişkisine karşı çıktı. Ablasının erkek arakdaşıyla aynı evde yaşadığını öğrenen genç bunu kabul etmedi.

    4 el ateş etti

    Kıskançlığını gizlemeyen S.A., elindeki pompalı tüfekle çiftin yaşadığı apartmanı bastı. Olay anında gözü dönen S.A., ablası ile erkek arkadaşına 4 el ateş etti.

    Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ankara da ablasını kıskanan genç pompalı tüfekle ev bastı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, vücuduna isabet eden saçmalar sonucu yaralanan G.S. ve E.K. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan saldırgan S.A.'nın yakalanması içinse çalışma başlatıldı.

    Ankara da ablasını kıskanan genç pompalı tüfekle ev bastı #2


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