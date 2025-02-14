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DHA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kaymakamlık binası önünde bulunan bir ağaçta, ayakları misina ipine takılı kalan bir karga mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen itfaiyeye haber verdi.

İTFAİYE KURTARDI, VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenle ağaca çıkarak kargaya ulaştı ve asılı kaldığı dalı keserek kuşu kurtardı. Ayağından yaralanan karga, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.