Ankara'da ağıla saldıran sokak köpekleri 40 kuzuyu telef etti Ankara’da koyun üreticiliği ve hayvancılıkla uğraşan Sefa İyiol’a ait ağıla giren sokak köpekleri, 40 kuzuyu telef etti. İyiol yaptığı açıklamada, "Devletin ve veterinerlerin belirlediği maddi 205 bin lira zararımız var. Kurbana koymuş olsaydık 300 bin lira zararımız vardı bu hayvanlarda” dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Sefa İyiol, hayvancılıkla uğraşıyor.

Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde devlet bankasından kredi çekerek hayvancılık işine başlayan İyiol'un başına talihsiz bir kaza geldi.

Köyün içerisinde yer alan 120 koyun ve kuzudan oluşan sürüde, başıboş köpeklerin ağıla saldırması sonucunda 40 kuzu telef oldu.

Sokak köpeklerin verdiği zararlar da giderek artmaya başladı. Cana zarar veren sokak köpekleri, vatandaşları maddi anlamda da mağdur ediyor.

Bazı bölgelerde ise hala daha daha sokak köpeklerinin toplanmaması tepkilere neden oluyor.

"250 bin lira zararım var"

Kuzuların annelerini devlet bankasından kredi çekerek Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde satın aldığını ifade eden Sefa İyiol, koyunların sigortalı, sonradan doğan kuzuların ise sigorta tarafından karşılanmadığını belirterek, “Koyunları Ziraat Bankası Genç Çiftçi Projesi aracılığıyla kredili bir şekilde aldım. Hayvanlarımız ağılımızdaydı.

Başıboş köpekler tarafından şu anda 40 tane hayvanımız telef oldu. Devletin ve veterinerlerin belirlediği maddi 205 bin lira zararımız var. Kurbana koymuş olsaydık 300 bin lira zararımız vardı bu hayvanlarda.” dedi

Sesi duyan komşu aradı, 12 köpeği ağılda buldu

Komşusunun gece ağılda bulunan sürüden boğulma sesi gelmesi üzerine kendisini aradığını ifade eden İyiol, “Elim ayağıma dolaştı. Köpekler, hayvanlarımızı kapının önüne sıkıştırmış, dağ gibi yığılmış üst üste. İçeride 3 tane, dışarıda da 7-8 toplam 12 tane köpek varmış. Burada 120 tane hayvan vardı.

Yığıntıyı kaldırdıktan sonra içinden 34 tane ölü, 5 tane ağır yaralı çıkarttık. Devletten veteriner çağırdık, veterinerler imha edileceğini söyledi. Hafif yaralı olanlar kuzulara da iğnesini, aşısını yaptılar diktirdik.” diye konuştu.

"Zararımızı kim karşılayacak?"

Telef olan hayvanlardan 40 tanesini gömdüklerini belirten İyiol, “Annelerini biz bankadan kredi ile aldığımız için anneleri bankada sigortalı, yavruları, kuzuları sigorta karşılamıyormuş. Sigorta şirketini aradım, benim zararımı kim karşılayacak şimdi?

Hayvanımızı satacaktık, hayvanımızın kredisini ödeyecektik, diğer kredilerimizi ödeyecektik. Bizim bu zararımız karşılanmazsa elimizdeki zarar gidecek komple, bir sene ne yiyip ne içeceğiz?” ifadelerini kullandı.