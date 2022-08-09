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    Ankara'da ahşap dükkanda çıkan yangın söndürüldü

    Ankara'da ahşap dükkanda meydana gelen yangın yanındaki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar sonucu yangını söndürebildi.
    • 09.08.2022 - 03:52
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    Ankara'da ahşap dükkanda çıkan yangın söndürüldü

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde saat 01.20 sıralarında Güneşevler Mahallesi Reyhan sokakta, 2 katlı ahşap dükkânında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

    Başka binaya sıçradı

    İHA'nın haberine göre, alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye eri sevk edilirken yangın, dükkânın yan tarafında bulunan binanın çatısına sıçradı.

    Ankara da ahşap dükkanda çıkan yangın söndürüldü #1

    Yangın kontrol altına alındı

    Diğer dükkân sahipleri ise alevlerin malzemelerine sıçramaması için büyük uğraş verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

    Ankara da ahşap dükkanda çıkan yangın söndürüldü #2


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