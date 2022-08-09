Ankara'da ahşap dükkanda çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da ahşap dükkanda meydana gelen yangın yanındaki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar sonucu yangını söndürebildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde saat 01.20 sıralarında Güneşevler Mahallesi Reyhan sokakta, 2 katlı ahşap dükkânında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

Başka binaya sıçradı

İHA'nın haberine göre, alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye eri sevk edilirken yangın, dükkânın yan tarafında bulunan binanın çatısına sıçradı.





Yangın kontrol altına alındı

Diğer dükkân sahipleri ise alevlerin malzemelerine sıçramaması için büyük uğraş verdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.



