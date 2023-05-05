Ankara'da AK Parti bürosuna taşlı saldırı

DHA
Seçime 9 gün kala sahada heyecan var.
Kampanyalar sırasında olumsuz olaylar da yaşanıyor.
Bu kapsamda Ankara'nın Çankaya ilçesi Doktor Mediha Eldem Sokakta bulunan AK Parti İl Başkanlığı'na saldırıda bulunuldu.
1 kişi gözaltına alındı
Abdulkadir Y., yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlattı.
Binanın giriş katındaki camda çatlak meydana gelirken, şüpheliye binanın yakınında bulunan polisler müdahale etti.
Abdulkadir Y., polisler tarafından yere yatırılıp, kelepçelendikten sonra ekip aracına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.