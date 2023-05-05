Ankara'da AK Parti bürosuna taşlı saldırı
DHA

Seçime 9 gün kala sahada heyecan var.

Kampanyalar sırasında olumsuz olaylar da yaşanıyor.

Bu kapsamda Ankara'nın Çankaya ilçesi Doktor Mediha Eldem Sokakta bulunan İl Başkanlığı'na saldırıda bulunuldu.

1 kişi gözaltına alındı

Abdulkadir Y., yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlattı.

Binanın giriş katındaki camda çatlak meydana gelirken, şüpheliye binanın yakınında bulunan polisler müdahale etti.

Abdulkadir Y., polisler tarafından yere yatırılıp, kelepçelendikten sonra ekip aracına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı; 1 gözaltı #1
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı; 1 gözaltı #2
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı; 1 gözaltı #3
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı; 1 gözaltı #4
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı; 1 gözaltı #5
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı; 1 gözaltı #6
AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı; 1 gözaltı #7