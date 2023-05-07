Ankara’da AK Parti ile CHP'liler arasında bayrak asma kavgası AK Parti ve CHP'liler arasında bayrak asma meselesi yüzünden kavga çıktı. CHP’lilerin AK Parti bayraklarının ipini kesip, "Buraya biz bayrak takacağız" dediği öne sürüldü…

İHA

İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en çok oyunun çıkacağı illerden olan Ankara, 14 Mayıs’taki seçime hazırlanıyor…

Siyasetin kalbinin attığı başkentte, seçim yaklaştıkça sinirler de iyice gerildi.

Bayrak asma kavgası

Elmadağ ilçesinde AK Parti ile CHP’liler arasında kavga çıktı.

Kavganın adresi de AK Parti’nin seçim çalışmalarını yürüttüğü büronun önü oldu.

İddiaya göre partililer, bayrak asma meselesi yüzünden birbirine girdi.

"Buraya biz asacağız"

Kavganın çıkış nedeni de bir o kadar tansiyonu yükseltti.

Buna göre CHP’lilerin AK Parti bayraklarının ipini kesip, "Buraya biz bayrak takacağız" dediği öne sürüldü.