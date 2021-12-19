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    Ankara'da akaryakıt tankerinin çarptığı yaşlı kadın öldü

    Polatlı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, akaryakıt tankerinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 02:41
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    Ankara'da akaryakıt tankerinin çarptığı yaşlı kadın öldü

    Ankaranın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi’nde, cadde üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nevim Ç.’ye (78) henüz plakası öğrenilmeyen Ercan Y. idaresindeki akaryakıt tankeri çarptı.

    YAŞLI KADIN AĞIR YARALANDI

    Çarpma sonucunda yaşlı kadın savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan tahlisiz kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nevim Ç. hayatını kaybetti. Akaryakıt tankeri sürücüsü Ercan Y. ise gözaltına alındı.

    Ankara da akaryakıt tankerinin çarptığı yaşlı kadın öldü #1

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