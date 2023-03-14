Ankara'da akılalmaz kaza! Taksici, yayalara çarpmamak için durağa daldı: 6 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.

Olay, İncirli Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi.

06 T 204 plakalı ticari taksinin şoförü Raşit A., yolun karşısına geçmek isteyen iki yayaya çarpmamak için aracıyla yol kenarına manevra yapmaya çalıştı.

Raşit A.’nın hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada durakta bekleyen vatandaşlara çarptı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada taksi sürücüsünün de içinde bulunduğu toplam 6 kişinin yaralandığı, birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kazanın tanıklarından Taner Sarıkaya o anları şu ifadelerler anlattı;

Dükkana çalışıyorduk. Bir anda ses duyduk. Dışarıya gidip baktığımızda 5 kişi yerde yatıyordu. Yaralılardı. Taksi şoföründen hariç 5 yaralı vardı. İki, üç kişinin durumu ağırdı. Kazadan sonra 6 ambulans, polis ve itfaiye geldi. Yaralılara müdahale ettiler. Bir anda oldu. Duyduğumuza göre taksici, yayalara çarpmamak için durağa dalmış.