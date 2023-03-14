Ankara'da akılalmaz kaza! Taksici, yayalara çarpmamak için durağa daldı: 6 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.
Olay, İncirli Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi.
Yayalara çarpmak istemedi, durağa daldı
06 T 204 plakalı ticari taksinin şoförü Raşit A., yolun karşısına geçmek isteyen iki yayaya çarpmamak için aracıyla yol kenarına manevra yapmaya çalıştı.
Raşit A.’nın hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada durakta bekleyen vatandaşlara çarptı.
Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Kazada taksi sürücüsünün de içinde bulunduğu toplam 6 kişinin yaralandığı, birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
"Dışarıya baktığımızda 5 kişi yerde yatıyordu"
Kazanın tanıklarından Taner Sarıkaya o anları şu ifadelerler anlattı;
Dükkana çalışıyorduk. Bir anda ses duyduk. Dışarıya gidip baktığımızda 5 kişi yerde yatıyordu. Yaralılardı. Taksi şoföründen hariç 5 yaralı vardı. İki, üç kişinin durumu ağırdı. Kazadan sonra 6 ambulans, polis ve itfaiye geldi. Yaralılara müdahale ettiler. Bir anda oldu. Duyduğumuza göre taksici, yayalara çarpmamak için durağa dalmış.