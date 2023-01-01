Ankara'da akraba cinayeti: 3 ölü 3 gözaltı

Mamak ilçesinde silahlı kavgaya karışan akraba grubu içerisinden 2 ve kafede bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde aile içi dehşet yaşandı.

Dün 22.00 sularında yaşanan olayda, husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü.

3 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kavgada Abdülmenav (41) ve Abdulmuttalip Karaman ile kafedeki müşterilerden Nasrullah Uyar (22) hayatını kaybetti, Murat K. (16) ise yaralandı.

3 kişi gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili Yusuf, Erdal ve Murat K., gözaltına alındı.

Abdülmenav ile Abdulmuttalip Karaman'ın cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





