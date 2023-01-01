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- Ankara'da akraba cinayeti: 3 ölü 3 gözaltı
Ankara'da akraba cinayeti: 3 ölü 3 gözaltı
Mamak ilçesinde silahlı kavgaya karışan akraba grubu içerisinden 2 ve kafede bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
- 01.01.2023 - 15:36
Ankara'nın Mamak ilçesinde aile içi dehşet yaşandı.
Dün 22.00 sularında yaşanan olayda, husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü.
3 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Kavgada Abdülmenav (41) ve Abdulmuttalip Karaman ile kafedeki müşterilerden Nasrullah Uyar (22) hayatını kaybetti, Murat K. (16) ise yaralandı.
3 kişi gözaltına alındı
DHA'nın haberine göre, olayla ilgili Yusuf, Erdal ve Murat K., gözaltına alındı.
Abdülmenav ile Abdulmuttalip Karaman'ın cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.