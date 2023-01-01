Mamak ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında kafede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Saat 20.00 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir kafede, aralarında husumet bulunan ve akraba olan Abdülmenav Karaman (41), Abdulmuttalip Karaman ile Murat K.(16) tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüştü, silahlar çekildi

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Murat K. yanında bulundurduğu silah ile kurşun yağdırmaya başlarken grupta bulunan bir kişi silahla karşılık verdi.

Ankara’da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı - VİDEO

Yaralanan 4 kişiden 3'ü hayatlarını kaybetti

İHA'nın haberine göre; kafede bulunanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Abdülmenav Karaman, Abdulmuttalip Karaman, Murat K. ve kafede bulunan Nasrullah Uyar’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.

Doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Abdülmenav Karaman, Abdulmuttalip Karaman ve Nasrullah Uyar hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturması sürdürürken Uyar’ın olayla ilgisi olmadığı sadece kafeye oturmaya geldiği öğrenildi.