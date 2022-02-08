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    Ankara’da akü hırsızı, 150 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı

    İş makinelerinin, araçların akülerini sabaha karşı çalan hırsızlık şüphelisi, 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmaları ile saklandığı evde yakalandı.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 10:01
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    Ankara’da akü hırsızı, 150 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı birçok bölgede, sabah saatlerinde, otomobiliyle gelen hırsızlık şüphelisi Y.A., iş makineleri ve araçların akülerini sökerek çaldı.

    Yaşanan hırsızlık anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    ÇALIŞMALAR 25 GÜN SÜRDÜ

    Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekipleri, 25 gün süren ve 150 saatlik kamera izleme ve iz sürme çalışmalarıyla Y.A.'nın saklandığı evi tespit etti.

    Ankara’da akü hırsızı, 150 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı VİDEO

    AKÜLERİN YERİNİ İTİRAF ETTİ

    Ekiplerce yapılan baskında Y.A., saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Y.A. çaldığı akülerin yerini itiraf etti.

    Ekipler akülere sahiplerine teslim edilmek üzere el koyarken, Y.A. adliyeye sevk edildi.

    Ankara’da akü hırsızı, 150 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı #1


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