Akülü sandalyesiyle yokuş aşağı inen engelli vatandaşa karşı yoldan geçen kamyonet çarptı. Metrelerce savrulan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kaza meydana geldi.

Seyir halindeki bir kamyonet, yokuş aşağı inen akülü sandalyedeki engelli vatandaşa çarptı.

Bedensel engelli bir şahıs, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan engelli vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA'nın aktarımına göre; güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Ankara'da akülü sandalyeli engelli adama çarpan kamyonet kamerada VİDEO



"Adamı sakinleştirmeye çalıştılar"

Kazanın tanıklarından Fehmi Kara, ”Tekerlekli sandalyeli adam, yokuştan aşağı inerken aracı görmedi ve çarpıştı. Tekerlekli sandalyedeki adam çarpmanın etkisiyle yere düştü. Burnu kanıyordu. Ambulansa taşıdılar. Adamı sakinleştirmeye çalıştılar. Sonra da hastane götürdüler. Ciddi bir şeyi yoktu. Kazayı gördüğümüzde yardıma gittik.” ifadelerini kullandı.