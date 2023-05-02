Ankara'da alkollü şahıs, engelli durak görevlisine saldırdı

İHA
Ankara’nın Mamak ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı.
H.K. isimli şahıs, Bahçelerüstü Merkez Taksi Durağı’nı arayıp taksi talep etti.
Durakta araç olmadığını öğrenen H.K., arkadaşlarıyla beraber taksi durağına geldi.
Alkollü şahıs, durak görevlisi ile sözlü olarak tartışmaya başladı.
Durakta taksi olmadığını öğrenince engelli şahsa saldırdı
H.K., tartışmanın büyümesiyle durak görevlisi olan engelli O.E.’yi (65) darbetti.
Akıllara durgunluk veren olay ise kameralara yansıdı.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.