Güvenlik güçleri yurtta huzur ve denetimi sağlamak kapsamında çalışmalarını sürdürüyor...
Bu kapsamda yapılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Polis ekipleri yurdun birçok noktasında denetimlerini sıklaştırdı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde trafik denetleme şube ekipleri alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptığı esnada şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi.
2 kişiye çarptı
Polisin ikazına uymayan sürücü F.F.A. (27), süratle kaçtığı otomobili ile karşı yola geçmek isteyen S.Y. (34) ile E.B.'ye (44) çarptı.
1 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan kadın S.Y. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün alkollü olduğu belirlendi
Polis ekiplerince yakalanan sürücü F.F.A.’nın ise o esnada alkollü olduğu ve ehliyetini yanında bulundurmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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