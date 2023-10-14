Ankara'da alkollü sürücü denetimden kaçtı! 2 kişiye çarptı Alkolün etkisinde olduğu için polis kontrolünden kaçan bir sürücü, karşı yola geçmek isteyen yayalara çarptığı anlar güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Güvenlik güçleri yurtta huzur ve denetimi sağlamak kapsamında çalışmalarını sürdürüyor... Bu kapsamda yapılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Polis ekipleri yurdun birçok noktasında denetimlerini sıklaştırdı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde trafik denetleme şube ekipleri alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptığı esnada şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi. 2 kişiye çarptı Polisin ikazına uymayan sürücü F.F.A. (27), süratle kaçtığı otomobili ile karşı yola geçmek isteyen S.Y. (34) ile E.B.'ye (44) çarptı. 1 kişi hayatını kaybetti İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kadın S.Y. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi Polis ekiplerince yakalanan sürücü F.F.A.’nın ise o esnada alkollü olduğu ve ehliyetini yanında bulundurmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)