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    Ankara'da alkollü sürücü motokuryeye çarptı

    Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Yahya K.'nın çarptığı motokurye Mehmet A. ağır yaralandı.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 05:42
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    Ankara'da alkollü sürücü motokuryeye çarptı

    Ankara'nın Sincan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Aba Sokak'ta motokuryelik yapan Mehmet A. idaresindeki motosiklet, Yahya K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle motokurye Mehmet A., otomobilin altına girerek sıkıştı.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    DURUMU AĞIR

    Motosiklet sürücüsü Mehmet A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    1.81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Mehmet A.'ya çarpan otomobil sürücüsü Yahya K., olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yahya K, polis ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesinde 1.81 promil alkollü çıktı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Ankara da alkollü sürücü motokuryeye çarptı #1

    Ankara da alkollü sürücü motokuryeye çarptı #2

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