Ankara'da alkollü sürücü otomobiliyle otobüse çarptı Alkollü sürücünün kullandığı otomobil ters şeride girerek, EGO otobüsüne çarptı. Otomobil sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DHA

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki 167'nci Sokak'tan çıkan Y.A. yönetimindeki 06 EA 766 plakalı otomobil, ters yöne girdi.

Sürücü otomobiliyle, Ziya Oralay Caddesi'nde seyir halinde olan ve Türközü-Ulus seferini yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 BE 7439 plakalı EGO otobüsüne yandan çarptı.

Otomobilde sıkıştı

Saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada Y.A. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan yaralıya ilk müdahaleyi otomobilin içinde yaptı.

Alkollü çıktı

Alkollü olduğu belirlenen sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak sedyeye alındı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.