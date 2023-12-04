Ankara'da Alman çiftin kavgası Esenboğa'yı karıştıdı Ankara-Köln seferini yapan uçakta karısına şiddet uygulayan ve uçaktan indirilen alkollü bir adam, Esenboğa Havalimanı'nda kavga çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda hareketli saatler yaşandı.

TK7760 numaralı Ankara- Köln uçuşunu gerçekleştirecek olan Anadolujet firmasına ait uçakta Alman karı koca, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Alman adam, karısına uçakta şiddet uygulamaya başladı.

Alkollü adam uçaktan indirildi

Uçakta bulunan kabin ekibi ve yer hizmetleri personeli müdahale ederek adamı uçaktan indirdi.

Uçaktan indirilen adam, TGS firması personeline saldırdı. Duruma sinirlenen personel ise Alman yolcuya karşılık vererek saldırdı.

30 dakikalık gecikme

Kavgayı gören kadın ise uçaktan inerek kavgayı ayırmaya çalışırken adam ise gözaltına alındı. Alman adamın ise boksörlük deneyiminin olduğu öğrenildi. Uçak ise 30 dakika gecikme ile kalkışını gerçekleştirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)