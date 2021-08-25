Ankara'da ani fren yapan sürücü dükkana daldı

Karşısına çıkan araca çarpmamak isterken aracın kontrolünü kaybeden sürücü, kazadan kaçamadı.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Esertepe Mahallesi'nde karşısına çıkan otomobile çarpmak istemeyen sürücü, ani fren yapınca aracının hakimiyetini kaybetti.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPIP İŞ YERİNE DALDI

Savrulmaya başlayan otomobil önce demir bariyerlere, ardından araç kiralama firmasının önünde duran başka bir araca çarptı. Otomobil, bölgedeki iş yerine çarparak durabildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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"SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE GELİYORDU"

Kaza anını anlatan iş yeri sahibi Danyal Başkaldı, "Araç üstten bayağı süratli bir şekilde savrularak geldi. Demire yan bir şekilde vurdu. Sonra da şu gördüğünüz araca çarptı. Oradan da bizim dükkanın içerisine girdi. Camları falan indirdi. Maddi hasarlı bir kazaydı, herhangi bir yaralanma olmadı. Kazayı yapan genç arkadaş şoktaydı. Aracın içerisinden çıkarttık, müdahale ettik. Aşırı süratliydi. Şu araba ve demir olmasaydı aracın içerisinden çıkamazdı. Arabaya çarpması onu yavaşlattı." dedi.