Ankara'da anlaşamadıklarıı tesisatçıyı silahla vurdular

Sincan ilçesinde peyzaj teknikeri 3 kardeş, 1 tesisatçıyı tabancayla ateş ederek omuzundan yaraladı.

Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Bilgin Sokak’ta V.B., F.B. ve S.B. kardeşler, sulama tesisatı yapmak için görüştüğü ve anlaşmazlık yaşadığı F.A., adlı tesisatçıyla telefonda tartıştı.

TARTIŞTIKLARI TESİSATÇIYI VURDULAR

Tartışma büyüyünce F.A., 3 kardeşi evinin önüne çağırdı. 4 kişi arasında sokak üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre; S.B. beraberinde getirdiği tabanca ile F.A.’ya ateş etti. F.A., omzuna isabet eden kurşunla yaralanırken, 3 kardeş ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.A.’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Şüpheli 3 kardeş ise polis ekiplerinin araştırması sonucu bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

"PAR VERDİĞİMİZ HALDE İŞİ YAPMADI"

Yapılan sorguda Kızılcahamam ilçesindeki park ve bahçelerde peyzaj işi yaptıklarını belirten şüpheliler, F.A.’ya park ve bahçelerin sulama tesisatını yapması için bir miktar para verdiklerini; ancak işin yapılmadığını öne sürdü. F.A. ile telefonda görüştüklerinde kendilerine hakaretler edildiğini iddia eden şüpheliler, kendilerini evinin önüne çağırdığını ve tartıştıkları esnada; F.A.’nın kendilerine saldırması üzerine S.B.’nin babasına ait tabancayla iki el ateş etmesinin ardından olay yerinden kaçtıklarını söyledi.