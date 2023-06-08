Ankara'da apartmanda yangın: 1 kişi öldü, 4 kişi zehirlendi Yenimahalle ilçesinde 10 katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangında 78 yaşındaki Fatma Akbıyık hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi.

DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallasi’nde 10 katlı Binnur Apartmanı'nda Fatma Akbıyık'ın kızı ile birlikte oturduğu 5'inci kattaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı.

Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.

Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler üst kattaki daireye de sıçradı.

Binayı duman kapladı

Binanın büyük bir bölümü de dumanla kaplandı.

İtfaiye müdahale etti

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bir kişi hayatını kaybetti

Yangında, rahatsızlığı nedeniyle yatağı bağımlı yaşayan Fatma Akbıyık hayatını kaybetti, dumandan etkilenen kızı ve üst kattaki 3 kişiye ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.