Ankara'da arkadaşına yardım etmek isteyen genç baba, 12 yerinden bıçaklandı

Tartıştığı arkadaşının, ailesi tarafından saldırıya uğrayan Ferdi Karabacak, 12 yerinden bıçaklandı. Genç baba, olaydan bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybederken, saldırganlar yakalandı.

Ankara'da 7 Eylül gecesi kan donduran bir cinayet olayı yaşandı.

20 yaşındaki 2 çocuk babası Ferdi Karabacak, arkadaşının alkollü durumunda araç kullanmasını istemeyerek Aykut K.’nin aracının anahtarını istedi.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı, Karabacak ile diğer arkadaşı Mehmet C. arasında tartışma çıktı.

Olay bir anda büyüdü

Tartışmanın ardından arkadaşlarının yanından ayrılan Mehmet C., kısa süre sonra akrabası Ahmet C. ve Fırat C. ile tekrar Ferdi Karabacak’ın yanına geldi.

Döner bıçağıyla kavgaya geldiler

Ellerindeki döner ve ekmek bıçaklarıyla saldırdıkları Karabacak’ı ağır yaralayan 3 şahıs, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Karabacak, 12 bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti

Vücuduna aldığı 12 bıçak darbesi sonucu yere yığılan Ferdi Karabacak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ferdi Karabacak, verdiği bir günlük yaşam savaşını kaybetti.

3 saldırgan gözaltına alındı

Olayla ilgili gözü dönmüş 3 saldırgan kısa sürede yakalanarak emniyete sevk edildi.

"12 yerinden bıçaklanmış, vahşice öldürülmüş"

Oğluna tuzak kurulduğunu söyleyerek feryat eden acılı anne Ayşe Karabacak, "Oğlum arkadaşlarının yanına gitti. Alkollü arkadaşına, ‘Seni bu halde bırakmam’ diyerek arabasının anahtarını almış. Sonra diğer arkadaşı da oğluma, ‘Sen ne karışıyorsun’ demiş.

Ferdi, arkadaşı içkili olduğu için anahtarı almış. Tartışmaya başlamışlar. Oğluma pusu kurdular. Tartıştığı arkadaşı daha sonra babasını ve diğer akrabalarını çağırmış. Tuzağa düşürdükleri oğluma bıçakla saldırmışlar. 5 kişi birden bıçaklarla oğlumu katlettiler.

Benim canım yandı, başka anneler yanmasın. Oğlumun mahallede kimseye zararı yoktu. Sevilen sayılan birisiydi. 12 yerinden bıçaklanmış, vahşice öldürülmüş. Suçluların yakalanmasını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın" ifadelerini kullandı.

"Bana kendisine saldıranların ismini verdi"

Ferdi Karabacak’ın dini nikahlı eşi İpek Deniz’e ölmeden önce saldırganların ismini verdiği de öğrenildi. İki çocuk babası olan Karabacak’ın eşi Deniz, çocuklarının öksüz kaldığını söyleyerek, "Eşim mahallede arkadaşıyla oturuyordu. Arkadaşı Aykut yanına gelmiş. Ferdi de, ‘Sen çok sarhoşsun, seni bu şekilde göndermem’ demiş.

Eşim, Aykut’un geldiği arabanın anahtarlarını alıp cebine koymuş. Ardından da eşim, orada bulunan başka bir arkadaşıyla tartışma yaşamış. O arkadaşı eşime, ‘Sen kimsin de adamın anahtarını alıp küçük düşünüyorsun’ demiş. Sonra da akrabalarını alıp tekrar Ferdi’nin olduğu yere gelmişler. Eşime saldırmışlar. Vücudunda 12 tane bıçak izi vardı. Her yeri kanıyordu. Eşim ambulans içinde bana ’Sakin ol’ dedi.

Bana kendisine saldıranların ismini verdi. Eşimin kanının yerde kalmasını istemiyorum. Saldırganların yakalanmasını istiyorum. Benim eşim çok iyi birisiydi. İyilik yaparken öldü. Tartıştığı kişilerle de daha önce aralarında bir problem yoktu. İki çocuğum öksüz kaldı." dedi.

Cenazede feryatlar çıktı

İHA'nın haberine göre, genç adamın cansız bedeni namazın ardından toprağa verilmek için gözyaşları arasında defin alanına götürüldü. Karabacak’ın yakınlarının cenazedeki feryatları ise yürekleri dağladı.