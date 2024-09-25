Ankara'da arkadaşını çekiçle öldürüp evi yakan şahıs tutuklandı Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ü.U.'yu çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak olaya yangın süsü vermeye çalışan 62 yaşındaki S.K., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı arkadaşını çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak olayı yangın gibi göstermeye çalışan şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı S.K.'nin (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Buradaki sorgusunun ardından şüpheli şahıs, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)