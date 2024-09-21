Ankara'da arkadaşının kazayla vurduğu Afgan çoban öldü

DHA
Ankara'nın Mamak ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde Afganistan uyruklu çoban iki arkadaştan H.H'nin (23) iddiaya göre kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşun E.S.'ye isabet etti.
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde E.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
E.S.'nin cesedi yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
H.H. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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