Ankara'da arkadaşının kazayla vurduğu Afgan çoban öldü Afganistan uyruklu çoban E.S. (23), arkadaşının kazayla ateşlediği iddia edilen tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

DHA

Ankara'nın Mamak ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde Afganistan uyruklu çoban iki arkadaştan H.H'nin (23) iddiaya göre kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşun E.S.'ye isabet etti.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde E.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

E.S.'nin cesedi yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

H.H. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)