Ankara-Çubuk yolunda otomobiline aşırı yük yükleyen sürücüyü görenler, hayrete düştü. Dakikalarca fazla yükle seyir halinde olan sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara-Çubuk yolunda kayda alınan görüntüler, yürekleri ağza getirdi…

Bir sürücü, otomobilinin bagajına ve üzerine kilolarca yük yüklemiş şekilde yola çıktı, dakikalarca böyle ilerledi.

Gören şaştı, kaldı

Trafik kurallarını ihlal edip standardın üzerinde yük taşıyan sürücü, hem kendi canını hem de diğer vatandaşların hayatlarını riske attı.

İHA’nın haberine göre otomobil sürücüsü, görenlerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

Sürücü ile ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Ankara’da aşırı yük taşıyan otomobil VİDEO

