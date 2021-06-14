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    Ankara’da, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtılar

    Asker uğurlama konvoyunda bulunan otomobillerden havaya ateş açıldı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 08:36
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 09:19
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    Ankara’da, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtılar

    Ankara’nın Sincan ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bir grup, asker uğurlaması için konvoy oluşturdu.

    Akşam saatlerinde cadde üzerinde uzun süre korna çalan şahıslar, daha sonra havaya ateş açmaya başladı.

    SAKLANMASI İÇİN UYARDI

    Yol boyu susmayan silah sesleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, silah sesinin duyulmasının ardından bir kişinin arkadaşının saklanması için uyardığı duyuldu.

    Ankara’da, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtılar VİDEO

    Ankara’da, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtılar #1

    Ankara’da, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtılar #2

    Ankara’da, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtılar #3

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