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Ankara’da, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtılar

Ankara’da, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtılar

Asker uğurlama konvoyunda bulunan otomobillerden havaya ateş açıldı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.