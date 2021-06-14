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- Ankara’da, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtılar
Ankara’da, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtılar
Asker uğurlama konvoyunda bulunan otomobillerden havaya ateş açıldı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
- İHA
- 14.06.2021 - 08:36
- Güncelleme : 14.06.2021 - 09:19
Ankara’nın Sincan ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bir grup, asker uğurlaması için konvoy oluşturdu.
Akşam saatlerinde cadde üzerinde uzun süre korna çalan şahıslar, daha sonra havaya ateş açmaya başladı.
SAKLANMASI İÇİN UYARDI
Yol boyu susmayan silah sesleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, silah sesinin duyulmasının ardından bir kişinin arkadaşının saklanması için uyardığı duyuldu.
Ankara’da, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açtılar VİDEO