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    Ankara'da ATM'ye para götüren nakil aracı alev aldı

    Bankaya ait para nakil aracı, motor arızası nedeniyle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, aracın kasasındaki paralar ise zarar görmedi.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 15:52
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    Ankara'da ATM'ye para götüren nakil aracı alev aldı

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde iş merkezindeki ATM'ye para getirilen nakil aracı, İvedik Caddesi'nde arızalandı ve motor kısmından dumanlar yükseldi.

    Dumanı fark edip, aracı yol kenarına çeken sürücü ve güvenlik görevlisi, inerek, itfaiyeye haber verdi.

    Bu sırada çevredeki esnaf ve güvenlik görevlileri, yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı.

    KASA BÖLÜMÜ ZARAR GÖRMEDİ

    İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Aracın motor kısmı yanarken, kasa bölümündeki paraların ise zarar görmediği belirtildi. Yanan araçtaki paralar, başka bankanın nakil aracına aktarıldı. Soruşturma başlatıldı.

    Ankara da ATM ye para götüren nakil aracı alev aldı #1

    Ankara da ATM ye para götüren nakil aracı alev aldı #2

    Ankara da ATM ye para götüren nakil aracı alev aldı #3


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