Ankara'da avukat sevgilisini silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı Ankara'da silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı olan erkek arkadaşı Muhammet B. tutuklandı.

AA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir rezidanstan önceki gece Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen çağrı sonrası olay yerine polis ekibi sevk edilirken bu sırada söz konusu adresten 112'yi arayan bir kişi kız arkadaşının intihar ettiğini bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun'u asansör kapısı önünde yerde yatarken buldu.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Coşğun'un göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulduğu belirlendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Coşğun, kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Erkek arkadaşı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Coşğun'un erkek arkadaşı olan şüpheli Muhammet B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim tarafından sorgulanan şüpheli Muhammet B., kadını kasten öldürmek suçundan tutuklandı.