Ankara'da aynı mahallede ikinci köpek saldırısı

İki gün önce başka bir çocuğun köpeklerin saldırısına uğradığı mahallede bu kez Emine Topbaş hedef oldu. Minik Emine, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde başıboş gezen sokak köpekleri, geçtiğimiz günlerde 10 yaşındaki Ramazan Aslan'a saldırmıştı.

Aynı köpekler bu kez 7 yaşındaki Emine Topbaşı ısırdı.

"KAÇMAK İSTEDİM KAÇAMADIM"

Annesi Nurcan Topbaşı ile teyzesinden dönerken köpeklerin arasında kalan Emine Topbaşı, kalça ve karın kısmı ile bacağından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Topbaşı, tedavisinin ardından taburcu oldu. Emine Topbaşı, "Kaçmaya çalıştım; ama kaçamadım. Annem beni korudu, çok korktum" dedi.

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"ŞİKAYET ETTİK AMA İLGİLENEN OLMADI"

Anne Nurcan Topbaşı, köpeklerin bir anda üzerlerine geldiğini söyleyerek, "Ben kızımı göğsüme bastırdım, kafasına bir şey olmasın diye. Direkt sol kalçasından ısırdılar, bağırış çağırış derken biri geldi, çantasını attı köpeklere, öyle dağıldı köpekler. Koştura koştura eve geldik, hemen ambulansı aradık. 6-7 tane köpek vardı. Biz daha önceden de bina olarak şikayette bulunduk köpeklerin toplanması için. Çok kez şikayette bulunuldu; ama kimse gelip ilgilenmedi, gelip görüşme bile yapılmadı. 'Tamam, toplanacak' diyorlar; ama hiçbir şey yapılmıyor. Daha 2 gün önce aynı mahallede, yine burada oldu. Kalçasında yarası var, oturamıyor. Karın bölgesinde var." dedi.

"BELEDİYELER BU İŞE EL ATMALI"

Emine Topbaşı’nın babası Osman Topbaşı ise "2 gün önce burada bir çocuğu köpekler ısırdı. 2 gün sonra bizim başımıza geliyor. İnsan kendi başına gelmeyince hiçbir şey anlamıyor. Daha önce burada köpeklerin toplandığını görmedik. Belediyenin bir an önce bu işe el atması lazım. Sokaklarda tim tim köpek geziyor, 8-10 tane köpek geziyor. 30 yaşındayım, ben korkuyorum giderken köpek saldıracak diye. Bu 7 yaşındaki çocuk ne yapacak? Çocuğumda çok şükür fazla zarar yok; ama psikolojisi bozuldu çocuğun. Okuluna gidemeyecek 15-20 gün." diye konuştu.