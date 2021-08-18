Ankara’da baba ve oğluna silahlı saldırı: 1 ölü

Baba ve oğlu 3 şüphelinin saldırısına uğradı. Olayda başından vurulan baba hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı. Polis, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Şehit Mehmet Altanlar Caddesi üzerinde V.U ile babası M.U., 3 şüphelinin saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BAŞINDAN VURULAN BABA ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlu Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen başından yaralanan baba hayatını kaybederken, kolundan yaralanan oğlu ise tedavi altına alındı.

ZANLILAR KISA SÜREDE BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada kolundan yaralanan V.U., kendilerine ateş eden kişilerin M.Ö.B, A.K. ve T.A. olduğunu belirtirken, şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.